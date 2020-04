TASUB TEADA | Kas töötasu hüvitise saamiseks tuleks juhatuse liikme leping ümber vormistada?

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu:

Juhatuse liige saab tegutseda juhatuse liikme lepingu alusel. Teatud juhtudel võib juhatuse liige lisaks samas äriühingus töötada töölepingu alusel, kuid ainult töölepingu alusel juhatuse liikmena tegutsemine ei ole võimalik. Sageli ongi juhatuse liikmega sõlmitud käsundusleping.

Töölepingu seadus (TLS) § 1 lg 5 kohaselt ei ole äriühingu ja selle juhtorganite vahelised suhted töölepingu seaduse mõttes töösuhted. Seega ei saa isikuga, kes täidab vaid juhatuse liikme kohustusi, töölepingut sõlmida ning temale ei laene töölepingu seadusest tulenevad tagatised. Määravaks kriteeriumiks töölepingu ja juhatuse liikme lepingu eristamisel on tegelikud tööülesanded.

Juhatuse liikme leping on oma iseloomult võlaõiguslik leping, millele kohalduvad võlaõigusseaduse käsunduslepingut puudutavad üldnormid, võttes arvesse äriseadustikust tulenevaid erisätteid.

Riigikohus on erinevates otsustes olnud seisukohal, et äriühingu juhatuse liige võib samas ettevõttes töötada ka töölepingu alusel, kuid seda ainult tingimusel, et tehtav töö ei kujuta endast juhatuse liikme funktsiooni ja kohustuste täimist. See tähendab, et juhatuse liikmel saab lisaks juhatuse liikme funktsiooni täitmisele olla ettevõttega ka töölepinguline suhe, kui ta täidab muid ülesandeid, mis ei kattu juhatuse liikme kohustustega ehk just nii nagu küsija kirjeldab.

Siiski ei tohiks lepinguid muutma või ümber sõlmima hakata pelgalt hüvitise saamiseks, vaid juhatuse liikmete rolle ning ettevõtte heaks panustamist tuleks vaadelda laiemalt ning ka tuleviku vaates ja selle pinnalt otsustada, millistel tingimustel sõlmida kirjeldatud olukorras tööleping. Kindlasti tuleb meeles pidada ka juhatuse liikmete tulu maksustamise aspekte.

