TASUB TEADA | Viis asja, mis aitavad vanemas keskeas leida tööd

1 .Oskused ja haridus vajavad värskendamist

Olgugi et eestlased on kõrgelt haritud rahvas, näitavad rahvusvahelised võrdlused ja elukestvas õppes osalemise andmed, et paljude vanemas keskeas inimeste erialane haridus ja oskused vajavad värskendamist. Viimased arengud erialamaastikul, tööle kandideerimise oskused ning olulised üldoskused, nagu digi- ja suhtlemisoskused ja eesti ning inglise keele oskus, on ekspertide sõnul tüüpilised tähelepanu vajavad teemad.

Sageli ei ole tarvis olla näiteks meister Excelis või korüfee grammatikas, vaid vallata tööks vajalikke põhilisi digitööriistu ning arvutit või teist tehnoloogiat. Täiskasvanute seas takistavad oskuste uuendamist ja täiend- või ümberõpet sageli negatiivsed uskumused: et ollakse õppimiseks liiga vanad või et õppimisest pole kasu. Teadusuuringud näitavad pigem vastupidist—oskuste pidev uuendamine on hädavajalik, meie õppimisvõime säilib terve elu ning ehk oleme hilisemas eas hoopis kannatlikumad õppijad.

2. Uueks tööks valmistumine koos tööandjaga

Et iga töökoht on omamoodi, saab tööd hästi tegema õppida vaid seda tööd tehes ning tööülesannetega tutvudes. Parimates sekkumistes tööturule aitamise valdkonnas tehakse juba varajases etapis koostööd võimalike tulevaste tööandjatega töökohtade ja inimeste paremaks klapitamiseks. Kui inimene läheb täiendõppesse juba oma tulevastest tööülesannetest teadlikuna, on õppimine paremini eesmärgistatud ning tööandjal suurem huvi just see inimene palgata.

Eesti Avatud Ühiskonna instituudi uuringu järgi võib tööandja olla vanemaealise suhtes tõrjuva või ettevaatliku hoiakuga. Olgugi et ealise diskrimineerimise probleem vajab laiemat tähelepanu, võib vahendatud ja pikemaajalisem kontakt ning arutelu tööks sobiva täiendõppe või teiste teemade osas hoiakut leevendada ning tuua tähelepanu tööotsija tugevustele.

3. Positiivsete hoiakute ja toe vajadus

Eesti Tööjõu-uuringu andmetel võtab keskeas ja vanemas keskeas inimestel töö leidmine kauem aega. Saamata vastuste, pideva otsimise ja ebakindlusega võib olla psühholoogiliselt raske toime tulla ning see võib viia heitumiseni.