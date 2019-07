Tasuta bussisõit läheb riigile plaanitust kulukamaks

Kõige enam on priisõit meelitanud bussidesse lapsi ja eakaid, kes sõidavad päevasel ajal linna poodi või sularaha välja võtma.

"Ma olin skeptiline, aga elu on näidanud, et teatud segmentidele on see tasuta ühistransport väga oluline. Kas ta peaks olema tööealisele elanikkonnale päris tasuta, selles ma olen endiselt nii öelda kahevahel," ütles maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson.

Tänavu kulutab riik tasuta sõidule ligi 43 miljonit eurot ning maanteeamet taotleb majandusministeeriumilt 1,8 miljonit lisaks, et katta sõitjate arvu suurenemise ja haldusreformi tõttu tekkinud uute liikumissuundade kulud.

"Meie oleme teinud oma prognoosid ja meie näeme, et see baasrahastus, mis meil täna on, see kindlasti kasvab, ja meie oma prognoosides oleme jõuliselt ka juurde küsinud," ütles Williamson.

Neljas maakonnas bussiliiklust korraldaval Põhja-Eesti ühistranspordikeskusel on esialgu puudu ligi 230 000 tuhat eurot, järgmisel aasta oleks lisaks vaja ligi 450 000 eurot. Keskus on küsinud lisaraha, kuid väidetavalt on ühistranspordile planeeritud raha otsas.

Viljandimaa ühistranspordikeskus sai maanteeametilt teada, et saab teisel poolaastal planeeritust vähem raha.

"Ega siis maanteeamet ka midagi teha ei saa, tal on ju ministeerium kukil, ütleb, et nii on ja püüdke hakkama saada," nentis Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase.