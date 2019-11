Tavainimese jaoks hoomamatu: Margus Linnamäe ettevõtted tegelevad peaaegu kõigega

Hiljuti andis konkurentsiamet nõusoleku ka Linnamäe kontserni kuuluvale Apollo Group OÜ-le Vapiano toitlustusketi ostuks, aga ärimehe omandusse liiguvad ka Piletilevi ja IM Arvutid.

Linnamäe haare on tavalisele inimesele hoomamatu ja tema ärisid vältida pea võimatu. Ükskõik, mis teenuseid inimene tarbib, tõenäosus, et see Margus Linnamäele kuulub, on väga suur.