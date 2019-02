Tavid mängib mõttega börsile minna

Valuutavahetuse ja investeerimiskullaga tegeleva ettevõtte finantsjuhi sõnul oli mullu enamik tehinguid need, kus tuli kaubelda valuutaga.

Kas sularaha on mõnekümne aasta perspektiivis kaduv äri?



Natuke keeruline öelda. Kui vaatame Põhjamaade tendentsi, siis seal jääb sularaha vähemaks. Lõuna-Euroopa riike või Saksamaad vaadates ei kao sularaha kuhugi ära. Saksa inimesed ei ole selleks valmis, nad on teistsugused. Kui selline riik nagu Saksamaa ei lähe sularaha kaotamisega kaasa, siis see ka näitab midagi. Itaallased, hispaanlased, prantslased kasutavad meelsasti sularaha, kreeklastest rääkimata. Kreekas on 90% käibest sularahas. Bulgaarias on sularaha osakaal umbes 80%. Võib ju öelda, et sularahaga on hea maksta altkäemaksu, kuid ka see on natuke populistlik lähenemine. Kasutades muud kui sularaha, annad sa ära mõningase kontrolli oma vara üle. Kulla puhul on sarnane olukord. Sularaha kasutus praegu väheneb, kuid ma ei usu, et see ära kaoks. Maksete osakaal tulevikus kasvab. 2018. aasta tulemustest on 2/3 valuuta.