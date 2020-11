Tavidi peaanalüütik selgitab: kas maailma rahasüsteem vajab reformi?

Siiski tõsiasi, et IMFi juht isiklikult mainib vajadust uue Bretton Woodsi laadse lepingu järele, on kõnekas. Ei ole välistatud, et Georgieva muidu suhteliselt mittemidagiütleva teksti sisse peidetud vihje uue globaalse rahasüsteemi tulekule oli mõeldud "koeravilena", mida pidid kuulma vaid need, kes oskavad mõista globaalse rahasüsteemi ümberlähtestamise tegelikku tähendust. IMFi tavateadannete makulatuurse maiguga rubriiki paigutunud kõne ei pälvinud maailma suurte meediakanalite poolt mingisugust kajastust, ent see korjati üles globaalmajanduse nihkeid jälgivate analüütikute, investeerimisspetsialistide ja kullafondide poolt.

Tõsiasi, et rahvusvaheline rahandussüsteem on fundamentaalselt reaalsusest irdunud, ei tule enam kellelegi üllatusena. Tänaseks alla 50% maailma toodangust andvate lääneriikide poolt jätkuvalt 95% ulatuses kontrollitud reservvaluutad, võlana väljastatud rahamassi üha kiirem paisumine võrrelduna maailmamajanduse kogutoodanguga, globaalne finantsvarade bilansilise väärtuse kaugelt kiirem kasv võrreldes planeedi SKT reaalse kasvuga - need kõik on vaid osad jätkusuutmatut süsteemi iseloomustavatest inkongruentsustest.

Sellised on süvatrendid, mis on üha enam väljumas maailma juhtivate keskpankade kontrolli alt. Tõsiasi, et antud tõdemus on jõudmas (hetkel veel) maailma rahasüsteemi valitsevate institutsioonide tipptaseme juhtide avalikult välja lausutud avaldustesse, kuulutab aga kehtiva süsteemi lõpu algust.

Mis tulevik toob, on seni veel ebaselge. Kõige tõenäolisemalt peab maailma rahasüsteemi valitsemise kaudu pretsedenditut osa maailma rikkusest aastakümneid endasse neelanud läänemaailm leppima sellega, et planeedi monetaarpoliitilist agendat sättiva institutsionaalse võrgustiku (IMF, WB, BIS) "laua taga" seavad ennast prominentsemal positsioonil sisse varemalt "arengumaade" staatuses olnud uued industriaal (ja post-industriaal) riigid. Eeskätt aga Hiina, mis annab juba praegu ostujõu pariteeti arvestades suurima osa maailma kogutoodangust.