Tea Danilov: kes maksab tulevikus pensioni ja raviarve?

Vähemradikaalsete lahenduste üheks orientiiriks võiks ehk olla ettevõtluskonto mudel, mis eelmisel aastal Eestis kasutusse tuli. Ettevõtluskonto on tulevikumeelne lahendus, kuna selle kasutamisel pole vaja teha vahet, kas teenitav tulu on töine tulu või ettevõtlustulu. See on suurepärane, sest just sellest vahetegemisest ju sunnitult ettevõtlusvormis töötavate inimeste probleemid algavadki. Ettevõtluskontole laekuvale tulule rakendub maks, mille tasumisel saadakse vastu ravikindlustus.

Vaja mitmekesisemaid katteallikaid

Oluline kitsaskoht on ettevõtluskonto puhul, et seda ei saa praegu kasutada juriidilised isikud, näiteks eelpool jutuks olnud ühemehe- või ühenaisefirmad. Kitsaskohti võib veelgi olla. Nende loetlemisest olulisem on veel üks põhimõte, mida ettevõtluskonto esindab - saadava ravikindlustuse aluseks on isiku enda panus, kuid see panus ei ole sotsiaalmaks.

Sotsiaalkaitse jätkusuutlikkuse tagamisel ei jää muud üle, kui mitmekesistada katteallikaid ning mitte toetuda pea 70 protsendi ulatuses sotsiaalmaksule nagu seni. Loogiline on sel juhul ka mõelda selles suunas, kuidas mitmekesistada inimeste võimalusi süsteemi oma panus anda.