Esimene infokild pankrotimenetluse kohta jõudis investorini eile Harju maakohtust, kes avaldas oma teadaandes, et võlgnik Pessaraag OÜ suhtes on alustatud pankrotimenetlust. Hiljem selgus, et Pessaraag OÜ puhul on tegemist endise Q-Haus Baltic OÜga, kelle käes on 1146 Crowdestate’i investori raha.

