Tederi kinnisvaraarendus sai valitsuse poolt suurlaenule heakskiidu

Porto Franco kinnisvaraarenduse kogumaksumus on 200 miljonit eurot ja see kuulub ettevõtja Hillar Tederi pojale Rauno Tederile. Riigi antava laenu suurus on 39,4 miljonit eurot ja tähtaeg kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu euribor pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast.

Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt viis miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot.

Laen peab olema tagatud teise järjekoha hüpoteegiga kinnistutele, mis asuvad Tallinnas aadressil Laeva tn T6, Laeva tn 1, Kuunari tn 1 ja Kai tn 4.

Hillar Teder on üks suurimaid erakondade rahastajaid Eestis, veel tänavu teises kvartaliski toetas Teder Isamaad 30 000 euroga, Keskerakonnale annets ettevõtja mullu viimases kvartalis 50 000 eurot.

Porto Franco laenuküsimise põhjenduseks on eelkõige EBRD ja Luminori 102 miljonilise laenu viibimine ja seega suurarenduse sildfinantseerimine vahepealseks ajaks. Loe lähemalt SIIT.