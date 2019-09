Teedefirma meelitas KredExi tippjuhi enda juurde

Liiveri roll finantsjuhina on grupi ettevõtete rahavoogude ja krediidipoliitika juhtimine, finantseerimine, aruandlus ja investeeringute analüüs, teatas Verston.

Verstoni grupi asutaja ja juhatuse liikme Veiko Veskimäe sõnul on grupi ettevõtted olnud viimastel aastatel kiires kasvus - nii hoonete kui ka teede- ja taristuehituse poolel on tööde portfelli lisandunud mitmeid väga keerukaid ja suuremahulisi projekte. „Kiire kasv ning soov tuua ehitusvaldkonda üldisemalt juurde mitmeid uuendusi, on tõstnud nõudmisi ka meie grupi finantsjuhile. Tänu olemasolevale kogemuspagasile ja selgele visioonile toob Jarmo Verstoni meeskonda kindlasti juurde olulist ja vajalikku lisaväärtust,“ selgitas Veskimäe.

Verstoni gruppi kuuluvad teedeehitusfirma Verston Ehitus, üldehitusfirma Haart Ehitus ja rasketehnika rentimise ja haldamise rakenduse arendamisega tegelev idufirma InfraFly.

„ Usun, et rakendades enda varasemaid kogemusi pangandusest ning tegeledes ettevõtetele rahastamisvõimaluste leidmise ja loomisega, saan anda omapoolse panuse Verstoni ettevõtete hoogsa arengu jätkumisse,“ ütles Liiver.

Jarmo Liiver on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika erialal. Enne KredExisse asumist on ta töötanud erinevatel ametikohtadel SEB Pangas ja Nordea Pangas.