Teekond rahalise vabaduseni: millisel rahalise vajaduse tasemel sa oled?

Heaolu

Heaolutasemele jõudmine on paljude inimeste eesmärk. Seal on rahavarusid 6-12 kuu jagu ning olemas on vähemalt 10 000 eurot kapitali investeerimiseks, millega on võimalik teha isegi oma esimene kinnisvaratehing - näiteks maksta sissemakse kinnisvara soetamiseks, mis võiks tuua passiivset tulu.

Oht on heaolutasemel see, et kuna rahavarusid ja kapitali on, siis selle asemel, et aktiivsemalt hakata investeerima, otsustatakse pigem kulutada oma raha elustandardi tõstmiseks - osta suurem auto, suurem kodu, kallim puhkusereis. Kui hakkad liikuma mugavuse kasvatamise suunas, viib see sind järjest kaugemale jõukuse kasvatamisest.

Kes säästavad raha, aga ei investeeri, on lõpuks ikkagi kaotajad. Kui rahavarud kasvavad, tuleks järjest suurem osa sellest enda eest tööle panna.

Jõukus

Jõukuse tasemel on säästusid üle 12 kuu ning suuremate üllatuste eest ollakse hästi kaitstud, sest rahavarud on piisavalt suured. Kapitali on 100 000 eurot või rohkem ja see kas on juba investeeritud likviidsetesse varadesse või on osaliselt veel pangakontol, sest otsitakse sobiva tootlusega investeeringut. Sellele tasemele jõudmiseks on rahavoog investeeringutest kasvatatud tasemeni, kus kõik kulud on passiivsest rahavoost kaetud. Arumäe soovitab sellele tasemele jõudmiseks tegeleda ettevõtlusega, sest see aitab kapitali kasvatamisel teha korraga suurema hüppe.

Rahaline vabadus

Kui äri- ja rahasüsteem juba toimivad, tekib ühel hetkel mõte, kuidas luua fond, mida oleks võimalik lastele ja perele edasi anda, et neil oleks lihtsam stardipositsioon, elus rohkem võimalusi ja valikuid. Sellel tasemel hakatakse sageli rohkem mõtlema ka teistele tagasi andmise ja abistamise peale. Kui kapitali on järjest rohkem ja rahavoog ületab mitmekordselt kulud, mõtled, keda saan veel aidata, kuidas oma perele ja lastele luua parem tulevik ja võibolla osa loodud jõukusest laiali jagada või targalt edasi pärandada.