Teel jälgimisühiskonna poole: koroonapandeemia varjus hakkasid riigid inimeste õigusi veebis piirama. Ka Eesti kohal pole taevas pilvitu

Mõnel asjal tuleks silma peal hoida

Kuigi Eesti üldskoor on jäänud viimasel kolmel aastal täpselt samaks ja sel aastal asetab 94 punkti Eesti üldarvestuses 95 punktiga Islandi järel teisele kohale, ütlevad raportisse Eesti osas sisendi andnud Proud Engineers analüütikud Hille Hinsberg ja Laura Kask, et just nendel asutustel, kelle roll on tagada internetivabadusega seotud õiguste järelevalve – näiteks tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, andmekaitse inspektsioon ja õiguskantsler, tasub hoida teatud teemadel silm peal.

„Üks asi, mida võib selle raporti järeldusena öelda, on see, et on täitsa võimalik, et me oleme liiga vabad,” märkis Hille Hinsberg. „Me saame selle üle olla väga-väga uhked, et meil on põhilised asjad paigas ja hoitud, aga praktika on see, kus asi läheb kirjuks,” põhjendas kodanikuühiskonna ja digivalitsemise ekspert. Nii toovad Hinsberg ja Kask välja neli murettekitavat tendentsi, mis võivad järgmistel aastatel Eesti senist positsiooni oluliselt mõjutada.

Üks neist puudutab andmete kasutamise suuremat läbipaistvust. Kuigi Eesti on üks väheseid, kui mitte ainuke riik maailmas, kus kodanik saab vajaduse korral näha, millised riigiasutused on teinud erinevates riiklikes registrites tema kohta päringuid, reageeris avalikkus valuliselt siseministeeriumi hiljutisele ettepanekule tekitada sellistele sõnumirakendustele nagu Skype ja Whatsapp nn tagauks, et korrakaitseorganid saaksid kriminaalmenetluse raames inimeste infot jälgida.

„Juhul, kui see läheks läbi, siis see oleks absoluutne sõnumisaladuse kahjustamine,” märkis Hinsberg. Ehk sellise tagaukse loomine rahvusvahelistele rakendustele muudaks nende kaudu toimuva suhtluse juba olemuselt ebaturvaliseks. Samas selliseid riike, kus sellised tagauksed on riigi jaoks loodud, maailmas ikkagi leidub. „Hiina on musternäide sellest, kuidas asju mitte teha,” nentis ekspert.