Teemantide tuhmuv sära sunnib maailma suurimat teemandikaevandust uksi sulgema

Riole kuuluv Argyle’i kaevandus, mis asub Austraalia lääneosas, on kogu sektori arengule väga suurt mõju avaldanud alates 1983. aastast peale, kui seal hakati nii odavamaid kui kallimaid teemante kaevandama, kirjutab Bloomberg.

Kaevanduse sulgemisotsus võib teemandivahendajate, pankade ja konkurentide hinnangul lüüa alates 2011. aastast ainult langustrendis olnud teemantide hinna taas lakke. Rio Tinto Groupi vase- ja teemanditootmise juht Arnaud Soirat on öelnud, et ettevõte suleb Perthist 2600 kilomeetri kaugusel asuvas kaevanduses enne 2020. aasta lõppu. Väidetavalt on sealsed teemandivarud otsa saanud.

Siiski rõhutas Soirat täna kaevanduse alal antud intervjuus, et alles jäänud aja jooksul kaevandab ettevõte üsna märkimisväärse hulga teemante, mis pärast seda siis turule jõuavad. „2020. aasta teises pooles me lõpetame kaevandustegevuse ja asume kaevandusala taastama,” märkis ta.

Argyle’i kaevandus on enim tuntud selle poolest, et sealt tuleb 90% maailma kõige kallimaid roosasid teemante. Näiteks Sotheby 2017. aasta aprillikuisel oksjonil müüdi Rio konkurendi De Beersi kaevandatud 59,6-karaadiline „Pink Star” 71 miljoni dollari eest. See on suurim summa, mis on ühe teemandi eest kunagi makstud.

Kuigi Argyle’i kaevandus on enim tuntud just oma roosade teemantide poolest, moodustavad need kaevanduse kogutoodangust vaid 0,01%. Kolmveerand kaevanduse toodangus on madalama hinnatasemega pruunikad teemantid. Nende hinnaks on keskmiselt 15-25 dollarit karaadi kohta. See jääb oluliselt maha konkurendi De Beersil on keskmisest hinnast, mis on 171 dollarit karaadi kohta.