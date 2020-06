Teetähis. Kliendid hoiustavad TransferWis'i kontodel meeletut rahasummat. Ettevõte läbib olulise muutuse

TransferWise'i kliendid saavad nüüdsest teha nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi välkmakseid teistele TransferWise'i kontodele kasutades vaid saaja mobiilinumbrit. Värske funktsioon, mis on saadaval enam kui 170 riigis ja üle 50 valuutas, on näide uuest globaalsest standardist, mis välistab pangarekvisiitide vajaduse rahvusvaheliste maksete tegemiseks.

Nutikas tehnoloogia tagab kasutajatele kontode vahelisi välkmakseid tehes madalaima hinna. Kui TransferWise'i klient tahab saata oma sõbra TransferWise'i kontole USA dollareid, ent saaja ei ole oma kontol seda valuutat aktiveerinud, siis raha konverteerimise asemel avab TransferWise tasuta saaja kontol USD saldo. Nii saab makse saaja valida, kas hoida summat dollarites või konverteerida see mõnda teise valuutasse. Samas valuutas ülekannete tegemine TransferWise'i kontode vahel on tasuta, eri valuutade puhul rakendub madal läbipaistev teenustasu ning konverteerimiseks kasutatakse turu keskkurssi.

TransferWise'i tootejuhi Lars Trunini sõnul töötab pangandus küll riigisiseselt, kuid rahvusvaheline rahahaldus on endiselt küllaltki keeruline. „Uus mobiilifunktsioon tegeleb otseselt selle probleemiga, laiendades siseriiklikult juba toimiva lahenduse rahvusvaheliseks ning muutes raha haldamise inimeste jaoks palju lihtsamaks, ilma et oleks vaja panka kasutada. Mobiilikontaktide sünkroonimine TranserWise'i rakendusega lubab teha välkmakseid enam kui 50 eri valuutas meie tavapäraste madalate tasudega. Enam ei ole vaja teise inimese pangaandmeid küsida, et jagada restoraniarvet, saata sünnipäevakink või lihtsalt kedagi toetada."

Uus funktsioon on