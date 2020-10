Tegelikku olukorda kinnisvaraturul näitavad andmed, mida varem esitletud ei ole

Pindi Kinnisvara analüütiku kokku pandud tabelis kajastuvad vaid järelturu tehingud. Need on tehtud korteriomanditega, mis on juba enne kasutuses olnud ja need müüakse nüüd edasi.

Kui juurde lisada uued korterid, siis ei saa me täpset infot hetkeseisu kohta, sest tihti tehakse uusarendustes olevate korterite tehingud mitu kuud või isegi enam kui aasta enne reaalse asjaõiguslepingu sõlmimist. Aga just viimased kajastuvad reeglina esitatavas üldstatistikas. Septembris ostetud uue korteri tehing võidi sõlmida 2019. aasta augustis, kui koroonaviirusest ei teadnud isegi nahkhiired.

Milline on see ainus linnaosa, kus tehingute arv ei ole tahtnud kuidagi endisele tasemele kerkida?