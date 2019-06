Tegevust kokku pakkivale Nordicale on uus juht leitud?

Nii Gunnar Kobin kui Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel kinnitasid, et on pidanud kõnelusi, kuid kumbki konkreetsemalt tagamaid ei avanud. Kobin sõnas vaid, et lepingul veel allkirja pole.

Tiiveli sõnul on kõnelused lõppfaasis. „Räägime läbi viimaseid detaile lõpuni jõudnud kandidaadiga," ütles ta, aga keeldus nimesid nimetamast. Ta lisas, et uue juhi nimi öeldakse ehk selle nädala jooksul välja.

Möödunud aasta juulis lahkus ametist Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm. Tema asemele ajutiseks juhiks määratud Hannes Saarpuu lahkus ettevõttest tänavu mais. Mõlema kuupalgaks oli ettevõttes 9800 eurot.

Saarpuu on aga juuli lõpuni tähtajalise töövõtulepinguga endiselt Nordica palgal. Ettevõtte nõukogu ei avaldanud, milliste projektide tarbeks ja millise tasu eest selline leping sõlmiti.

Mais taandus Nordica nõukogu esimehe kohalt ka Peeter Tohver ja tema ameti võttis üle Toomas Tiivel. Tohver jätkab aga nõukogus ning tema ja Tiiveli kõrval kuuluvad sinna veel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ja Eesti lennundusakadeemia rektor Jaanus Jakimenko.

Gunnar Kobin oli Ekspress Grupi juhatuse esimees aastatel 2009-2016 ja kuulus pärast seda ettevõtte nõukogusse kuni 2018. aastani.