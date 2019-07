Tehingute nõustaja: Väino Kaldojal on Silberauto müügil hea läbirääkimispositsioon

Ärileht kirjutas eelmisel nädalal, et juba pikemat aega käivad spekulatsioonid, et Silberauto omanik Väino Kaldoja plaanib oma elutöö müüki. Tehingute nõustamisega tegelev Redgate Capitali partner Valeria Kiisk usub, et siin on Silberauto omanikul hea läbirääkimispositsioon.