Tehnoloogiaaktsiate hiljutine tõus sunnib otsima paralleele 2000. aastainternetimulliga, mis läks lõhkedes investoritele kalliks maksma.

Ka praegu lähevad tehnoloogiafirmade avalikud aktsiapakkumised (IPOd) hästi kaubaks ja ettevõtete eest makstakse kümneid miljardeid dollareid.

Keskpangad on majandustodava rahaga üle ujutamas, mis on loonud investorites turvatunde ja julguse riski võtta. Kas see on õigustatud?