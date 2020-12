Tehnoloogiaettevõte Ridango saab uue juhi ja nõukogu. Eesmärk on kasvada rahvusvaheliseks suurtegijaks

Lisaks Eestile juba kuues riigis tegutsev AS Ridango on keskendunud ühistranspordi pileti-, reaalaja- ja maksesüsteemide arendamisele. Ridango nõukokku valiti kolm uut ja pika rahvusvahelise ettevõtluse tippkogemusega liiget: nõukogu esimehena alustab BaltCapi partner Kristjan Kalda, kes on varem olnud aasta ettevõtteks valitud Magnetic MRO ja eduka tehnoloogiafirma Fiteki nõukogu esimees; nõukogu liikmetena lisanduvad BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks ja NordicNinja riskikapitali fondi partner Rainer Sternfeld.

Ridango uue juhatuse esimehena alustab uuest aastast Erki Lipre, kes vahetab välja ettevõtte senise juhi Mart Nielseni.

Erki Lipre Foto: Ridango

Lipre on varemgi olnud Ridango juhatuse esimees, lisaks ABB Baltikumi Infotehnoloogia juht. Ajakiri Forbes Eesti nimetas Lipre 2015. aastal 30 mõjukaima noore tippettevõtja sekka ning ta on 2016. aastal olnud Ernst & Young'i konkursi „Accelerating Entrepreneurs" üks Euroopa finaliste.

Ridango uus nõukogu esimees Kristjan Kalda tänas senist juhti Mart Nielsenit tehtud töö eest ning tunnustas Erki Lipre otsust naasta ettevõttesse nii juhi kui ka ühe omanikuna. „Erki on end tõestanud tugeva noore juhina juba varem, olles Ridangot juhtinud ka firma esimeses kasvufaasis. Järgmisest aastast algab uus ajajärk Ridango arengus ja Erki on õige inimene, kes aitab juhina viia ettevõtte rahvusvaheliseks tippfirmaks," märkis Kalda.

Kristjan Kalda Foto: Ridango

Erki Lipre sõnul on Ridangot seni hästi juhitud ja ta usub, et uute investorite näol tekib omakorda arenguhüpe. „Ridango töötajates ja tehnoloogias on väga suur potentsiaal. Samuti on Baltcap uue omanikuna end varem näidanud heaperemeheliku investorina ning meie visioon Ridango tulevikust kattub. Soovime tõusta juhtivaks rahvusvaheliseks ühistranspordisektorile keskendunud tehnoloogiaettevõtete grupiks," lisas Lipre.

2009. aastal asutatud AS-is Ridango on hetkel 85 töötajat ja käive ligi 10 miljonit eurot. 2020. aasta talvel ostis BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond Rigando enamusosaluse. Ridango on keskendunud ühistranspordi pileti-, reaalaja- ja maksesüsteemide arendamisele. Lisaks Eestile osutab Ridango teenust veel kuues Euroopa riigis, peamisteks klientideks on omavalitsused, nende allüksused ja ühistranspordi eravedajad. Eestis on klientideks Elron, Tallinna Transpordi Amet, Tartu linn, Pärnu Ühistranspordikeskus jne. Ridango on pälvinud erinevaid rahvusvahelisi auhindu ning on tunnustatud ühistranspordi infotehnoloogia ettevõte Põhja-Euroopas.