Tehnoloogiahiiule maksud ei meeldi: Facebook maksis Suurbritannias vaid 28 miljonit naela tulumaksu

Sotsiaalmeediafirma aruannetest selgub, et Suurbritannia reklaamiandjatelt saadud tulu kasvas eelmisel aastal ligi 30% 1,65 miljardi naelani ning ettevõtte maksude eelne kasum kasvas enam kui 50% ehk aasta varasemalt 63 miljonilt naelalt 97 miljoni naelani.

Facebooki Põhja-Euroopa asepresident Steve Hatch lausus, et briti ettevõtted kasutavad kasvuks nende platvormi ning riigis loodud kasumilt makstakse makse vastavalt Suurbritannia seadustele.

Samas kritiseerivad poliitikud, et USA internetihiiu makstav tulumaks on ikka suhteliselt väga väike. „Kui palju maksudest kõrvale hoidmise näiteid on valitsusel tarvis, et lõpuks midagi ette võetakse,“ küsib parlamendiliige John McDonnell. „Pole midagi imestada, et inimesed on meie maksusüsteemi ebaõigluse pärast raevus,“ lisas ta.

OECD pakkus sel nädalal välja, et seniseid globaalseid maksureegleid, mis lubavad firmadel kasumeid madalama maksumääraga riikidesse suunata, tuleks muuta. OECD ettepanek annaks valitsustele rohkem võimu korjata suurtelt tehnoloogiafirmadelt nagu Apple, Facebook või Google maksuraha seal, kus nad oma tooteid ja teenuseid müüvad.

Mitmetes riikides äri tegevad firmad on juba pikka aega maksuametnikele peavalu põhjustanud, sest ettevõtted suudavad oma äri niimoodi ajada, et maksuarved on võimalikult väikesed.