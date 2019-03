Tehnopol kutsub idufirmasid mainekale konkursile: kasutage meie rohelise digiriigi mainet enda kasuks ära!

Tehnopol Startup Inkubaatori projektijuhi ja võistluse Eesti eestvedaja Heleri Holmi sõnul on Eesti ettevõtjad Euroopa rohevaldkonnas muljetavaldavalt esinenud: „Eesti ettevõtted on PowerUp! konkursilt kolmel korral koju tulnud peavõiduga ning ühel korral ka teise koha tiitliga. Konkursil osalenutele on see kogemus olnud oluliseks hüppelauaks säästva energia lahenduste arendamisel, esitlemisel ja turundamisel, InnoEnergy on viimase paari aasta jooksul mitmesse meie idufirmasse investeerinud. Edutee on ette käidud ja rohelise digiriigi maine saavutatud, järgmised tegijad ei tohiks kindlasti jätta nii head võimalust kasutamata!“

Eestlaste esimene edulugu PowerUp!’il kuulub idufirmale Lainergy, kelle uudne ujuva elektrijaama idee tõi 2015. aastal 100 osaleja seast koju võitja tiitli ning 10 000-eurose auhinnaraha. Eelmise, 2018. aasta PowerUp! konkursi võitja oli Eestis Tehnopol Startup Inkubaatoris tegutsev idufirma Zubax Robotics. Nende välja töötatud tehnoloogia, mis võimaldab oluliselt tõsta kosmosetööstuse energiatõhusust, tõusis esile enam kui 300 võistlusele esitatud idee seast ja tõi auhinnarahaks 30 000 eurot.

Rohetehnoloogia idufirmade konkursile on seekord eriti oodatud ideed, mis hõlmavad tooteid või teenuseid säästva energia, mobiilsuse, puhta õhu, kütte, ringmajanduse, targa linna ja teiste rohetehnoloogiate valdkonnas.

Konkursi peaauhind on 50 000 eurot. Lisaks on osalejatel võimalus pääseda InnoEnergy juhitud ärikiirendisse Highway®, mis annab ligipääsu rahvusvahelisele äripartnerite võrgustikule ja kuni 150 000-eurosele finantsinvesteeringule.