Tehveri väike nö sebimine ja suured protsessid

Tehveri suurpäevaks võib pidada kahe aasta tagust protsessi, kus Põhja prefektuuri kiirreageerijat Rando Hõlpust süüdistati, et ta lasi raskes joobeseisundis olles maha 41-aastase mehe. Politseinik oli süüdistuse kohaselt kohtunud baaris juhuslikult mehega, kellega koos napsu võtnud, hiljem oma kodumaja trepikojas maha lasknud ning pärast seda surnu peale magama jäänud, kirjutas Eesti Ekspress.

Tehver väits, et tema klient ei tapnud hukkunut ning selge pole ka see, mis asjaoludel lask toimus ning kes üldse päästikule vajutas. Ta näitas kohtus, et Hõlpuse politseipüstoli päästikut suudaks vajutada isegi väikelaps. Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium kleidiski, et süüdistus pole tõendatud ja mõistis Hõlpuse õigeks.

Mõned aastad tagasi lahvatanud Tallinna Sadama korruptsiooniprotsessil seisab Tehveri tähetund alles eest, sest paljude osalistega ja sündmusterohkel kohtulool pole tänaseni veel lõppu näha. Tehver esindab Tallinna Sadama kriminaalasjas puudutatud juriidilise isikuna protsessi kaasatud ettevõtet TLG Stividor OÜ.