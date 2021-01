Teise pensionisamba reform jättis avatuks tagaukse. Täiturid on võimalik üle kavaldada

Pensionireformi hüüdlause „Raha on vaba” tähendab, et iga inimene saab oma kogutud rahaga teha, mida hing ihkab. Võib lasta teise pensionisamba raha fondihalduritel edasi investeerida, investeerida ise või võtta raha kohe kasutusse. Ainsana pole raha lõpuni vaba nende jaoks, kelle konto on kohtutäiturid arestinud. Nii et kui võlglane saab arestitud pangakontole septembrikuus 10 000 eurot ja kohtutäitur soovib pool sellest ära võtta, siis saab ta seda kohe teha. Mõni inimene võibki tahta võlgadest lahti saada, kuid paljud sooviksid täituritest kõrvale hiilida. Ent pensioniraha ei saa kanda sõbra, vanaema ega kellegi teise pangaarvele. Arve peab kuuluma pensionikogujale.

„Ei tohi unustada, et iga võlgnevuse taga on sissenõudja,” alustab kohtutäitur Risto Sepp.