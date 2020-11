Teise pensionisamba reform võib tuua välisbörside abil hea börsiaasta

„Ka 2020. aasta on kohalikule börsile küllaltki edukas olnud, kui Tallink kõrvale jätta, mis on indeksis väga suure osakaaluga. Meie kohalik turg on nii väike, et sõltume väga suurel määral sellest, mis toimub väljaspool. Kui ülejäänud maailm jätkab aktsiaturgude rallit nii, nagu see on viimased kuus kuud toimunud, siis me ei näe põhjust, miks ei võiks Tallinna börs sellega kaasa liikuda,” märkisid Trigon Asset Managementi nimel fondijuhid Mihkel Välja ja Mehis Raud.