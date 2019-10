Peale teise pensionisamba muutmise plaanib riik hakata reformima ka kolmandat pensionisammast, et tõsta selle kasutamise õiguse iga, mis seni on 55 aastat. Ka kavatsetakse üle vaadata, kuhu saab tavalise investeerimiskonto raha investeerida, et ühtlustada seda uue nähtuse – pensioni investeerimiskonto – omaga. Nimetame mõned olulisimad muudatused.