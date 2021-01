Teise sambasse 20 aastat raha kogunud ja selle nüüd välja võttev mees: olen juba rohkem saanud, kui mu sõbrad, kel teist sammast pole

„Enamus mu sõpradel pole mingit teist sammast, kuna 1982. aastal sündinud ja alla oli liitumine vabatahtlik. Kahjuks kasutati mu alaealisust pangas ära ja kirjutasin alla oma nooruslikkusest rumalusest,” kirjeldab anonüümseks jääda sooviv 38-aastane mees, kes töötab autonduses.

Ta ise märgib, et õnneks see ebavõrdsus ühiskonnas nüüd kaob ja ta on sõpradega võrdses seisus isegi siis, kui teisest sambast saadava ca 19 500 eurot ära annetab. „Mida ma ka rahaga ei teeks – reisin, investeerin vms – olen ma juba rohkem saanud, kui mu sõbrad, sest neil pole teist sammast ega ka raha sedasi kõrvale pandud,” usub ta.

Ka märgib mees, et raha kaotab ajas väärtust ja selle 20 euro eest, mis ta hakkaks rohkem saama, kui ta nii vanaks peaks elama ja Eesti riik ikka veel eksisteerib, saab osta heal juhul ühe jäätise vms. „Igatahes ilma süümepiinata tunnen noorena elust mõnu, kui et vanaduses saan ühe jäätise rohkem lubada, kui ime läbi peaks nii kaua elama!” on ta veendunud.

2021. aasta pensionireform Raha kogumine teise pensionisambasse muutus vabatahtlikuks.

Kui oled oma seniste valikutega rahul, ei pea sa midagi tegema.

Kui sa veel ei ole teise sambaga liitunud, saad seda teha.

Kui tahad oma pensioniraha ise investeerida, saad pensionifondi asemele valida pensioni investeerimiskonto.

Pensioniikka jõudes saad ise valida, kuidas oma kogutud raha välja võtad.

Kui tõesti vaja, saad raha välja võtta ka enne pensionile jäämist. Allikas: pensionikeskus Allikas: pensionikeskus

