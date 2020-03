Teised lennufirmad tõmbavad koroonahirmus liine koomale, EasyJet aga taasavab ühe Tallinna liini

Eelmisel aastal Tallinnast kolme sihtkohta lennanud EasyJeti otsustas aasta lõpus, et ei jätka sel aastal enam Tallinnast Berliini ja Milaanosse lendamist. Alles jäi vaid Tallinna-Londoni liin. Nüüd selgub, et Briti lennufirma on oma sügisesed otsused üle vaadanud ja jätkab sel suvel lendamist siiski ka Berliini Schönefeldi lennujaama.

„Alustasime 25. veebruaril piletite müüki nendele liinidele, mis me oleme otsustanud suvisesse lennuplaani alles jätta. Nende hulgas on ka lend Berliini Schönefeldi ja Tallinna lennujaama vahel,” märkis EasyJeti Saksa, Austria ja Šveitsi pressiesindaja Anita Carstensen.

Nii saab Briti lennufirmaga perioodil 29. märts kuni 22. oktoober lennata Tallinnast Berliini ning tagasi kolmel korral nädalas. „Me praegu alles koostame talvist lennuplaani ning avalikustame info perioodi 25. oktoober 2020 – 27. märts 2021 lendude kohta selle aasta aprillis,” märkis Carstensen küsimuse peale, kas Tallinna-Berliini liinist võiks saada ka regulaarliin.

Kes tahab näiteks veeta jaanipäeva Berliinis, saab sinna EasyJetiga lennata pühapäeval, 21. juunil ning naasta neljapäeval, 25. juunil. Need edasi-tagasi lennupiletid maksavad praegu kokku 46,78 eurot.