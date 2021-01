Teisest sambast 25 000 euro välja võtja: see on ju minu raha

„Ma esitasin avalduse eelmise nädala lõpus ja tundsin isegi natuke kergendust – et sai otsustatud ja tehtud,” rääkis anonüümseks jääda sooviv 40-aastane Tallinnas töötav tippspetsialist, kes on otsustanud teisest pensionisambast sinna ligi 20 aastaga kogunenud raha välja võtta. Summa, mis ta peaks sügisel selle tulemusel kätte saama, küündib 25 000 euroni.

Iseennast on ta veennud mõttega, et kui ta järgmise 20 aastaga ei suuda oma äri arendades luua endale toimivat teenimissüsteemi – mis koosneks kas töötasust, dividendidest vms –, siis on ta ühelt poolt väga saamatu, teisalt aga ei mängiks teise samba arvelt saadav pensionilisa väga suurt rolli. „See on niikuinii ära elatamise raha – selle eest ma mingeid pensionäri elu naudinguid nautima ei saa hakata, seda on igal juhul vähe,” märkis mees.