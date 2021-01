Teisest sambast väljuvate inimeste arv kasvas veelgi

Tanel Saarmann RUS

Raha, rahatähed, mündid Foto: Tiit Blaat

Pensionikeskuse andmetel on tänase seisuga pensioni teisest sambast väljumise avalduse esitanud ligi 43 000 inimest. See tähendab, et 6% kogujatest on otsustanud raha välja võtta ehk iga 16. inimene.