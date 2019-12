Teist aastat järjest: Eesti riigi põhisaluuti korraldab aina turgu vallutav Soome firma

Ettevõtte Soome kodulehel on kirjas, et nende ajalugu ulatub 1948. aastasse, kuid praegusel kujul on nad tegutsenud 2010. aastast. Siis liitusid nad Soomes firmaga Tähtiraketti ja moodustasid Põhjamaade suurima ilutulestiku operaatori. 2014. aastal liitus nendega ka Tulitemestarit. Nad ütlevad veel, et korraldavad igal aastal ligi 300 ilutulestikuetendust suurtele rahvahulkadele. Kontsern on maailma pürotehnika tipptehnoloogiat pakkuva kaubamärgi Firetek ainuesindaja kogu maailmas.