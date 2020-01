TEISTPIDI TOP | Majandusuudised, mis ei huvitanud möödunud aastal peaaegu mitte kedagi

Milliseid järeldusi teha saab? Esmalt vana meediatarkus - positiivne tihti ei müü nii hästi kui negatiivne. Kõige vähem sai lugejaid tõenäoliselt kõige positiivsem uudis üldse, mida Eesti ettevõtjate kohta avaldada saab. No ei lenda sellised lood. Lugejale, tundub, ei meeldi ka see, kui midagi kuskil kasvab. See on huvitav teadmine, sest varem oli teada, et lugejat ei eruta vaid stabiilsus.

Vaatame aga, millised siis olid 2019. aasta vähim loetud majandusuudised. Toetage neid ja tehke neile üks klikk.

10. 190 lugemist

Kaupmehed kasvatasid juulis müüki

Loe siit.

9. 186 lugemist

Swedbank: hinnatõus peaks teisel poolaastal aeglustuma

Loe siit.

8. 183 lugemist

Eesti-sisestel laevaliinidel mullu sõitjate arv suurenes

Loe siit.

7. 183 lugemist

Elektrilevi võrgus toimus mullu ligi 12 000 riket

Loe siit.

6. 171 lugemist

Eesti majutusettevõtetes peatus septembris üle veerand miljoni turisti

Loe siit.

5. 163 lugemist

Danske Bank hoiatas väiksemast kasumist