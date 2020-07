Tele2 Eesti käive ulatus teises kvartalis ligi 20 miljonini

Ettevõtte teatel oleks koroonapandeemiast tingitud rändlustasude arvestatava vähenemiseta firma prognoositav orgaaniline kasv ulatunud 30 protsendini.

Eelmise aastaga võrreldes on Tele2 äriklientide hulk kasvanud 13 protendi võrra. Tele2 tegevjuht Chris Robbins toob kasvu põhjustena välja kombinatsiooni piiramatust teenusest, mõistlikust hinnast ning personaalsest kliendikogemusest.

„Stabiilne kasv on märk usaldusest - kliendid hindavad seda, et pakume nende reaalsetele vajadustele vastavat hea kvaliteediga teenust, millesse ei ole peidetud lisatasusid ega keerulist juriidikat. Oleme veendunud, et siinsed tarbijad ei peaks oma teenuse eest peale maksma, vaid väärivad edasiviivat konkurentsi ja mõistlikke hindu," lisas Robbins.