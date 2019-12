Telefonica käivitas Saksamaal Huawei 5G võrkude rajamise

Read hoiatas, et kui sideettevõtete valikuvabadust tarnijate osas põhjendamatult piirata, siis kannatab selle all nii Euroopa tehnoloogiatööstuse areng ning töökohad. „See on võistlus, kus peame tõstma oma IKT ja digitaalset võimekust tagamaks oma tootmis- ja arendustegevuse konkurentsivõime. Ärgem hoidkem 5G-d tagasi, sest see on järgmise tööstusrevolutsiooni võimaldaja. Konkurentsis USA ja Hiinaga vajame mitmekesist tehnoloogilist võimekust,“ ütles Read.