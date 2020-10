Telekomifirma müügitulu kasvas juba viiendat kvartalit järjest

„Suure osa Tele2 headest tulemustest on toonud keskendumine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Hea meel on tõdeda, et oleme oma pakutavate lahenduste ja suurepärase klienditeenindusega võitnud paljude äriklientide usalduse. Nii on Tele2 ärikliendibaas kolme kvartaliga märkimisväärselt kasvanud - eelmise aastaga võrreldes on äriklientide hulk suurenenud 15% võrra. Samuti oleme tugevalt kanda kinnitamas internetilahenduste pakkujana - selle aasta üheksa kuu jooksul on teenuste vaatest kõige enam suurenenud just äriklientide internetilahenduste müük," kommenteeris finantstulemusi Tele2 Eesti tegevjuht Chris Robbins.

„Jätkame investeerimist nii oma inimestesse kui ka tehnoloogiasse. Kuna sideteenuste ja andmemahtude tarbimine on jätkuvas tõusutrendis, investeerime järjepidevalt oma võrkude parendamisesse ja arendamisse," lisas Robbins. Kevadel alustati koostööd Elektrileviga, mis paigaldab üle Eesti ülikiiret kaablit, ja praeguseks on võrguga ühendatud ka esimesed kliendid.

Võrreldes aasta algusega on Tele2 töötajate arv kasvanud 5% ja kolmanda kvartali lõpu seisuga töötab Tele2-s 314 inimest. „Töötajate toetamine ja nende professionaalsete oskuste pidev arendamine on meie jaoks võtmetähtsusega. Juba enne koroonapandeemiat ning kohustuslikku kodukontorit julgustasime töötajaid kaugtööd tegema, pakkudes neile paindlikku tööaega ning -võimalusi. Selleks, et inimesed saaksid mugavalt teha tööd kodukontoris, maksame alates septembrist töötajatele 350-eurost kodukontori toetust," tõi Robbins näite töötajate toetamisest.

Robbinsi sõnul on oluline ka Tele2 üldine panus Eesti majandusse. Lisaks elutähtsa teenuse osutamisele on telekommunikatsiooniettevõtted ka maakondade suurimate tööandjate ja arvestavate maksumaksjate seas. Tele2 Eesti on tasunud riiklikeks maksudes 2020. aasta kolmes kvartalis kokku 12,3 miljonit eurot, tööjõumakse 3,8 miljonit eurot.

Finantstulemusi kommenteerides ütles Tele2 Grupi president ja CEO Kjell Morten Johnsen, et kolmanda kvartali tulemused annavad järjekordselt kinnitust sellest, et valitud kliendikeskne lähenemine töötab hästi. "Olen uhke siinse üksuse järjepideva töö üle, mis väljendub nii suurenenud kliendibaasis kui viiendat kvartalit järjest kasvanud müügituludes."