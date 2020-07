Teletäht Teet Margna müüb 100 000 euro eest Cleveroni aktsiaid

Margna kommenteeris Äripäevale, et müügi põhjus pole see, et ta Cleveroni aktsiatesse enam ei usuks. „Kui saaks, siis ma ostaks Cleveroni aktsiaid, mitte ei müüks. Cleveron on mulle pikaajaline investeering ja ma usun selle jätkuvasse kasvu," lausus ta.

„Kuna mul on vaja finantseerida mõningaid oma põhitegevusega seotud projekte, otsustasin mõned oma Cleveroni aktsiatest müüa,“ viitas ta sellele, et väärtpabereid jääb talle veel ka alles.

Loe pikemalt Äripäevast.

Teet Margna on postitanud LHV foorumisse, et müüb oksoni formaadis 100 Cleveroni aktsiat. Aktsiate alghind on 1000 eurot ning pakkumise samm 50 eurot.

Kui keegi soovib väljaspool seda oksjonit osta suuremat kogust, palub Margna kirjutada talle otse.

Foorumisse postitatud ostusoovid on alla Margna alghinna: nii soovib üks huviline osta mõned aktsiad 900 aurose aktsiahinnaga ning teine huviline on nõus maksma aktsia eest 500 eurot.