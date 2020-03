Telia annab nõu: millega peaks arvestama suurenenud viirusohu ja eriolukorra puhul

TELIA ESINDUSTE TÖÖ

Tänase seisuga töötab enamus Telia esindusi tavpärases rütmis. Telia esinduste töötajad kasutavad kliendikontaktide vahel desinfitseerimisvahendeid, et viirusohuga seotud riske maandada. Küll võib Telia seoses suurenenud viirusohuga oma esinduste tööaega vajadusel piirata või esindusi sulgeda. See on vajalik, et kaitsta nii oma töötajaid kui kliente võimaliku nakatumise eest. Esinduse mittetöötamisel soovitame teha Telia-suunalisi toiminguid meie veebipõhises iseteeninduses. Seadmete soetamisel on abiks Telia e-pood.

TELIA TEHNIKUTE TÖÖ

Telia on juba rakendanud oma tehnikute visiitide puhul erinevaid ennetavaid samme, maandamaks viiruse levikuga seotud riske. Kõigil Telia tehnikutel on ametisõidukites desinfitseerimisvahendid, mida kasutatakse nii enne kui pärast iga kliendivisiiti. Samuti saadab Telia iga tehnikuvisiidi kinnituseks kliendile SMS-i, milles küsitakse kliendi käest, ega ta pole haige või koduses karantiinis. Ka Telia tehnikutel on kohustus iga kliendi käest enne visiiti küsida, ega klient pole haige või koduses karantiinis. Sellistel juhtudel on tehnikutel kohustus visiidist keelduda. Kriisiolukorra eskaleerudes võib Telia piirata oma tehnikute kliendivisiite.