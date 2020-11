Tellimuste hinnakiri muutub: hea sisu eest peab uuel aastal natuke rohkem maksma

„Väljaannete kojukandehinnad on viimaste aastatega üksjagu palju kasvanud. Samas on lehtede ja ajakirjade postkasti jõudmisega seotud mured üks enamlevinud põhjusi, miks tellijad meie klienditeeninduse poole pöörduvad ja tellimusest loobuvad. Seega on meie kui väljaandja vaates ülioluline, et hindade tõusuga suudaksid kandefirmad ka hoida ja parandada teenuse kvaliteeti. Kui me selle ülesandega hakkama saame, siis jagub pabertoodetel tellijaid ja lugejaid veel paljudeks aastateks,“ lausus Ekspress Meedia levidirektor Tarvo Ulejev, kinnitades, et koos kojukandefirmadega otsitakse tellijatele parimat võimalikku lahendust.

„Meie ühemõtteline soov on teha ja levitada tugevat ning ühiskonda kõnetavat eestikeelset ajakirjandust. Viimased aastad on näidanud, et just professionaalne sisu aitab orienteeruda ühiskondlikes protsessides ja hoida üleval debatti, milleta on meie ümber rohkem küsimusi kui vastuseid. Hea sisu loeb. Sestap usun, et tänased ja tulevased tellijad mõistavad, et hinnatõus kojukande kvaliteedi parandamiseks on möödapääsmatu ja põhjendatud,“ lisas Ulejev. „Nii meie kui levifirmade eesmärk on sama – viia iga väljaanne õigeaegselt kõigile, kes on selle tellinud, mis omakorda võiks julgustada pabertooteid tellima ka neid, kes seni on kõhelnud või lausa vahepeal loobunud.“

Ekspress Meedia on Eesti suurim kirjastus, kus lisaks uudisteportaalile Delfi antakse välja Eesti Päevalehte, laupäevalehte LP, Eesti Ekspressi, Maalehte, Kroonikat, Eesti Naist, Maakodu, Pere ja kodu, Anne & stiili, Oma Maitset, Tervisplussi jne.