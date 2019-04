Tere ja Farmi Piimatööstuse juhi kohalt lahkuv Katre Kõvask tunnistab, et alguses tuli teha väga palju tööd, et Teret majandusraskustest päästa

"Eks see oli erinevate asjade kokku langemine. Ütleme nii, et üks etapp sai läbi ja oli selge, et on aeg liikuda edasi," ütles Kõvask vastusena küsimusele, kas ta ise esitas lahkumisavalduse või oli tegemist kokkuleppe teel lahkumisega. Küsimusele, kas ta tundis siis, et tema koht hakkab üleliigseks muutuma, ütles Kõvask naerdes, et seda ta kindlasti ei tundnud.

Kõvask määrati Tere ja Farmi piimatööstuse juhatuse esimehe kohale 2017. aasta septembri keskel, pärast seda, kui konkurentsiamet oli heaks kiitnud kahe piimatööstuse koondumise. Enne seda oli ta jõudnud olla mõnda aega Tere nõukogu esimees. Farmi Piimatööstuse omanikforma Maag Grupp AS ostis Tere piimatööstuse 2017. aasta kevadel, kui see oli suurtesse rahalistesse raskustesse sattunud.

"Kui vaadata, miks mind siia ettevõtetesse kutsuti, siis algselt oli ülesandeks aidata päästa Tere suurtest raskustest, kuhu see oli sattunud, ja hiljem luua Tere ja Farmi liitumiseks vajalikud eeldused," kirjeldas Kõvask. Lisaks sellele tuli Teres taastada igapäevatöö ja kasvatada ettevõtte käivet-kasumit.

Kõvask tõdes, et Tere oli ülevõtmise hetkel väga keerulises seisukorras. "Eks siin olid majanduslikud raskused, mida oli kiiesti vaja ületada. Väga palju oli alguses vaja pidada läbirääkimisi, et kuidagimoodi saada sellest lõksust, kuhu ettevõte oli langenud," kirjeldas ta, tunnistades et see oli väga intensiivne aeg.