Tere ja Farmi Piimatööstuse juhi kohalt lahkuv Katre Kõvask tunnistab, et alguses tuli teha väga palju tööd, et Teret majandusraskustest päästa

"Väga hea meel on selle üle, et see õnnestus väga suure pingutusega ära teha. Kui vaadata, kuidas täna töö käib, siis farmerid tarnivad meile piima, me maksame selle piima eest, pressime end eksportturgudele," lausus piimatööstuse senine juhatuse esimees. Tema sõnul töötab Tere taas nagu üks korralik piimakombinaat töötama peab.

Kuigi pärast liitumist raporteeritakse Farmi Piimatööstuse ja Tere majandustulemusi konsolideeritult koos, läheb Kõvaski kinnitusel Terel ka eraldivõetuna kaubamärgina oluliselt paremini, kui mõned aastad tagasi, kui ettevõte majandusliku krahhi äärel oli.

"Ma arvan, et kõik on märganud uusi tooteid lettidele ja reklaamikampaaniaid. Nina on ikkagi ülespoole ja ettevõte on jäänud turule püsima, kuigi veel siin mõned aastad tagasi oli see olukord väga habras," märkis ta. Kuigi 2018. aasta majandustulemuste audit on ühisettevõttel juba lõpusirgel, saab mullustest tulemustest lähemalt rääkida millalgi maikuu jooksul, kui majandusaruanne ära esitatakse.

Üks asi, mille üle siiski Tere jätkuvalt vaidleb, on ettevõtte saneerimiskava, mille osas on juba üle kolme aasta osade võlausaldajatega kohut käidud. "See saneerimiskava on jätkuvalt kinnitamata ja [see vaidlus] on ringiga tagasi maakohtus," rääkis Kõvask. Kuigi ettevõte on juba de facto asunud võlausaldajatele kava alusel tagasimakseid tegema, vajaks see kava siiski kinnitamist.

"Meil on siiski vähem kui kümme võlausaldajat, kellega kokkulepet siiani pole saavutatud ja nii nende kui ettevõtte jaoks on seda saneeimiskava väga vaja. Loodame, et see saab ikkagi ühel hetkel kinnitatud," lausus Kõvask. Hetkel on asi maakohtus menetluses.

Tundis, et on aeg edasi liikuda

Kõvaski sõnul on tema jaoks üks etapp ettevõtte juhtimises läbi saanud. Ta märkis, et sellises olukorras on alati küsimus, kas liikuda edasi järgmise etapiga või vaadata natuke ringi ja teha midagi muud. "Tundub, et aeg on küps mul vaadata edasi," lausus ta.

Kuigi suure osa oma senises karjäärist toiduainetööstuses töötanud Kõvask ei välista sektoris jätkamist, tal enda sõnul uut töökohta veel ei ole. "Vaatame, mis elu toob. Toidutööstus kindlasti on valdkond, kus ma olen väga pikalt olnud ja mida ma tunnen rohkem, kui ükskõik millist teist valdkonda, aga eks näis," lausus Kõvask. Ise on ta veendunud, et omanikud leiavad õige inimese tema järeltulijaks.

Kuu aega tagasi Eesti Päevalehe nädalavahetuselisale LP-le antud intervjuus ütles Kõvask, et ta ei ole viriseja tüüp. "Sest üldiselt on ikkagi nii, et kui elus king pigistama hakkab, tasub mõelda kingade parandamise või uute kingade peale. Virisemine ei aita," sõnas ta.

Kuigi Katre Kõvask lahkub Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimehe kohalt 8. mail, jätkab teise juhatuse liikmena koos Kõvaskiga ametisse määratud ka pärast seda Valdis Noppel.

Tere ja Farmi Piimatööstus on Eesti suurim piimatööstus, mille 2018. aasta käive oli 108 miljonit eurot ning ekspordi osakaal käibest oli 20%. Ettevõte annab tööd 565 inimesele neljas tööstuses üle Eesti.