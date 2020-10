Tere ja Farmi piimatööstuste juht: 20 aasta pärast pole me enam piimatööstus

„Kindlasti see aasta on meie jaoks üks märksõna juures, see on roheline mõtlemine. Jah, me kõik oleme mõelnud selliselt ka varasemalt, aga sel aasta liitus Tere, üks meie ettevõtetest Rohetiigri programmiga ja kindlasti me oma tulevastes tegevustes sellest juhindume ning järjest enam panustame,” rääkis täna toimunud pressikonverentsi raames Tere AS-i ja Farmi Piimatööstus AS-i juhatuse liige Ülo Kivine.

„Tulevastel põlvkondadel ja tarbijatel on kindlasti järjest enam küsimusi ning leti ees tehakse valikuid selle järgi, mis meie keskkonda ja maailma rohkem reostab ja rohkem päästab,” lisas ta. Nii on Tere tulevasi trende aimata püüdes tulnud hiljuti näiteks välja täiesti uut liiki, kaerast tehtud piimajoogiga, mille pakendil on ka traditsiooniliselt punane Tere logo just keskkonnaalasele teadlikkusele rõhudes roheliseks värvunud.

„Ma olen piimanduses olnud 25+ aastat ja mul on kõige keerulisem [nende trendidega harjuda]. Selles suhtes olen ma palju mõelnud ja vaadanud. Aga midagi teha ei ole – maailm areneb, kõik liigub edasi. Kindlasti 20 aasta pärast ei ole maailmas enam piimatööstust, on tegelikult toidutööstused. Me tahame ka ise olla toidutööstused. Kindlasti kui tuleb uus põlvkond ja nende valikud saavad olema teistsugused, siis peame nendega arvestama, nendega kaasas käima,” lausus Kivine.