Tere piimatööstuse Põlva tootmises suri hiljuti keset tööpäeva töötaja

„Kahjuks tõesti toimus 9. mail Põlvas kurb juhtum, kus ühel töötajal esines terviserike, mille tagajärjel ta suri,” ütles aprilli lõpus Tere ja Farmi Piimatööstuse juhi kohale asunud Ülo Kivine.

Ta märkis, et pidades silmas isikuandmete kaitset ja omaste privaatsust, pole tal võimalik antud juhtumi detaile täpsemalt kommenteerida.

Seda, et Tere piimatööstuse Põlva tootmises leidis aset surmajuhtum, kinnitas ka PPA lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk. „Esialgsetel andmetel oli tegu terviserikke tagajärjel saabunud surmajuhtumiga ning menetlust ei alustata,” sõnas ta.

Täpne surmapõhjus selgub kohtuarstlikus ekspertiisis. PPA pressiesindaja sõnul anti juhtunust häirekeskusele teada 9. mai keskpäeval. Tegu oli 45-aastase mehega.

Nädal aega hiljem, täna õhtupoolikul ei olnud Põlva tootmisüksuse ümber ühtegi märki, et seal hiljuti õnnetusjuhtum aset oleks leidnud. Ka hoone ees olevad Tere piimatööstuse lipud olid täies mastis.

Ärileheni on jõudnud ka info, et kohale tulnud kiirabibrigaadi ei lastud pärast väljakutset operatiivselt Tere territooriumile sisenda. Põhjendati, et tegemist oli autoga, mille sisselaskmiseks ei olnud luba. Kiirabi saadeti teise kohta, et nad ise vaataks, kust nad sisse saavad. Mehe elu nad poleks küll suutnud päästa, sest ta oli surnud tükk aega enne kiirabi kohale jõudmist.