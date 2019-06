Terk: Rail Balticule terendab soodne tulevik

Rail Balticu jaoks on suure potentsiaaliga Aadria mere suunaline transpordikanal, mida mööda võiks põhja poole liikuda nii Eesti ja Lätiga seotud eksport- ja importkaupa kui ka Soome transiitkaupa.

“See kaup võib tulla näiteks Kagu- või Kesk-Euroopast, aga ka kaugemalt, eriti Aasiast,” rääkis analüüsi koostamist juhtinud Tallinna Ülikooli professor Erik Terk. “Selle asemel, et liikuda Põhja-Euroopasse ümber Euroopa, võib kaup siseneda Suessi kanali kaudu mõnesse Aadria mere sadamasse ja jätkata sealt teed põhja poole mööda Rail Adriaticat ja temaga ühendatud Rail Balticut.”

„Tulevaste Rail Balticu veomahtude prognoosimisel ei peaks me lähtuma arusaamast, et Rail Baltic hakkab võistlema vaid lähiregiooni siseste kaubavoogude pärast,“ kommenteeris

Strateegilise tähtsusega maadeks RB-le Aadria kanali võtmes on põhjas Soome ja lõunas India, millele lisanduvad ka vahepealsed maad nagu näiteks Austria, Tšehhi ja Türgi.

Analüüsi kohaselt on Rail Balticu käivitumise aastatel Aadria mere suunaga seostuva potentsiaalse kaubavoo hulgas suurem potentsiaal Kagu- ja Kesk-Euroopaga seotud kaubal, selhulgas Türgil. Ent arvestades Indiale ja teistele Aasia maadele prognoositud kõrgemat majanduskasvu, võib küllalt kindlalt ennustada, et Rail Balticul saavutab tulevikus Aadria kanalit pidi liikuva kauba hulgas ülekaalu just Aasiaga seotud kaup.

“Täna on veel Soome ja India vaheline kaubavahetus tagasihoidlik ja hüpliku iseloomuga, ent prognooside kohaselt võib juba aastal 2030 India majandus moodustada maailmamajandusest ligi 10 protsenti. Arvestades India majandusest tulenevat nõudlust, võib eeldada ka Soome tööstussektori mahtude kohanemist selle nõudlusega,” selgitas Terk.