Terminaatori kontsert tõi Tallinna lokaalile terviseameti trahvi kaela

Urban Bari juhataja Kristi Punnissoni hinnangul on see trahv neile õppetunniks, et tegelikult polegi võimalik riiklikult kehtestatud reegleid täita. "Me esitasime terviseametile ka omapoolse selgituse, aga ju seda pole arvesse võetud. Me tegime ürituse parimal võimalikul moel, kuidas üldse andis seda toonaste piirangute olukorras korraldada. Kõik pidid olema maskiga, kõiki teavitati hajutamisest – seda tegime mina ja lavalt ka Jaagup Kreem," rääkis Punnisson. Ta selgitas, et kui üritus kestis viis tundi, siis tõesti lõpus inimesed läksid lava ette tantsima, et näidata ka artistile head emotsiooni. Niisamuti oli baari juhataja sõnul üritusele lastud inimesi täpselt nii palju, kui seal oli istekohti, seega tegelikult polnud mingit ülerahvastatust.

Terviseamet oli juba varem alustanud meelelahutusasutuse Music Nights OÜ kohta riiklikku järelevalvemenetlust, sest COVID-19 ennetamise ja tõrje nõudeid oli rikutud.

"Olukord on praegu tõsine, nakatuda võib kõikjal ja ükski pidu ei ole kellegi tervise ega elu hinda väärt," ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno. Ta selgitas, et menetluse eesmärk oli juhtida ettevõtte tähelepanu toimunud rikkumisele ja suunata ettevõtet täitma nakkushaiguse leviku tõkestamise nõudeid, mis on sätestatud vabariigi valitsuse korraldustes.

"Järelevalvemenetluse tulemusena koostasime ettevõttele ettekirjutuse, millega kohustasime ettevõtet kehtivaid COVID-19 leviku tõkestamise nõudeid järgima," märkis ta.

PPA abiga kontrolliti 18. detsembril ettekirjutuse järgimist. Selgus, et ettekirjutuse nõuded ei olnud täidetud.

Delfi kirjutas 18.detsembril Tallinnas Rotermannis asuvas Urban Baris toimunud Terminaatori kontserdist, millest tehtud videos on näha, et rahvahulk on tihedalt lava ees ja paljudel pole maske.

"Täna, vana-aastaõhtul, peaks keskenduma pidutsemisele pereringis ja aastavahetuse suures peohoos peaks mõtlema ka selle peale, et tagajärgi näeme uusaasta hommikul," rõhutas Lanno, "ilutulestikku vaatama minnes ole valvas, sest viiruse võib ka sinu kõrval oleva inimese käest saada."