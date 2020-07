Terminali kütusekett plaanib peagi vallutada Tallinna: kogu linnas langeks kütuse hind Lõuna-Eesti tasemele

Terminal Oil

Juba pikalt kütuse hulgiäriga tegelenud firma Tartu Terminal on pea kuus aastat pidanud ka tanklaid ning on tuntud oma üliodavate hindade poolest, aga Tallinna autojuhtide kurvastuseks on nad tegustenud peamiselt Lõuna-Eestis, kirjutab Geenius.