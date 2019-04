Terras: Nord Stream 2 ohustab Eesti julgeolekut

Kohtumise üheks keskseks teemaks oli energiajulgeolek ning projekt Nord Stream 2, millele Weber on avalikult vastu seisnud.

Terrase sõnul see projekt ohustab Eesti julgeolekut. „Seistes Nord Stream 2 arendamise vastu kaitseme me enamike Euroopa riikide huve. Energiajulgeolek on kriitilise tähtsusega valdkond, kus Euroopa peab ühtselt käituma," lausus Terras.

Terrase sõnul sai kohtumisel kinnitust, et Euroopa Komisjoni presidendikandidaat jagab Isamaa seisukohta, mille kohaselt on Nord Stream 2 poliitiline projekt, mis ei ole majanduslikult põhjendatud.

Terras ja Weber tõdesid, et mai lõpus toimuvatel Euroopa parlamendi valimiste järel jääb Euroopa Rahvapartei fraktsioon kõige mõjukamaks saadikurühmaks. Terrase sõnul on seejuures oluline, et vaatamata liikmesparteide erinevatele seisukohtadele teatud küsimustes on Euroopa Rahvapartei Euroopa Parlamendi kõige ühtsemalt tegutsev jõud.