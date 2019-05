Terrorism mõjus turismile laastavalt. Sri Lankal on mahajäetud rannad ja tühjad hotelliruumid

Turism, mille panus Sri Lanka majandusse on viis protsenti, kannatab, kuna turistid kogu maailmast tühistavad majutusi ja lennupileteid.

„See on kogu majandusele ja turismile suur löök,“ ütles Sri Lanka president Maithripala Sirisena Reutersile antud intervjuus. “Majanduse arenguks on vaja, et turism tuleks tagasi nagu see oli enne neid rünnakuid.”

Sri Lanka hotellide netobroneeringud kukkusid rünnakutele järgnenud nädalal aastaga 186 protsendi võrra, teatas reisikonsultatsioonifirma ForwardKey. Enam kui saja protsendine langus tähendab seda, et tellimuste tühistamisi oli rohkem kui uusi tehtud tellimusi.

Laupäeval oli üle riigi tühistatud 70 protsenti majutustest, kusjuures rängima löögi sai pealinn Colombo.

“Mõned lennukompaniid jätavad lennud ära, sest lennukid on pooltühjad,” ütles Sri Lanka turismibüroo juht Kishu Gomes. “See paneb meid muretsema.”

Rannakuurordis Bentotas seitsme hotellitoaga Warahena Beach Hoteli juht Samanmali Collone ütles, et neljapäevaks kui Reutersi ajakirjanikud tulid, oli terve hotell ette broneeritud, kuid terrorirünnakute järel tühistati kõik reserveeringud.

“Pole ühtegi reserveeringut ei selleks nädalaks, järgmiseks kuuks ja isegi oktoobrisse broneeringud on tühistatud,” kurtis ta. Samal ajal poleerisid ettekandjad klaase ja sätivad laudu, kuigi pole vähimatki märki ühegi külastaja saabumisest.

Ta lausus, et kui reserveeringuid ei hakka varsti tulema, on ta sunnitud osa 16 töötajast koosnevast personalist lahti laskma.