Terviseamet taunib kaupluste "musta reede" hinnakampaaniaid

Terviseamet ei pea seda vastutustundlikuks ning on valmis kaupmehi ka trahvima, kui selle käigus ei suudeta massikogunemisi ära hoida ning 2+2 ja maskinõuet täita.

Kaubanduskeskused teevad üksteise võidu allahindluskampaaniaid sel nädalal toimuvaks nn musta reede allahindluseks - USA-st üle võetud ostupühale, mis peaks sisse juhatama jõulumüügi.

Kevadise eriolukorra ajal, kui ka pooled poed olid suletud, tekitas furoori Sportlandi allahindluskampaania, mille käigus ostjad üksteise seljas tungeldes ostlesid. Kauplus vabandas ja möönis viga.

Nüüd, pool aastat hiljem aga on kaubanduskeskustes vähemalt pooled kauplused pannud oma vaateakendele kutsuvad lubadused allahindlusteks. Sügisel, kui valitsus uued piirangud kehtestas, hakkas ostjaskond tasapisi vähenema, mis tähendab, et kaupluste käibed kukuvad. Üheaegse allahindluskampaaniaga püütakse seda parandada. Jõulud tulevad ju ikka, ehkki tänavu ilmselt enamikus peredes kasinamad kui muidu, nii et ikka loodetakse külastaja just enda juurde kulutama saada. Seetõttu keegi eriti pikalt ei mõelnud, kas kampaaniaga liituda või mitte.

