Terviseameti juhised: kuidas poodi minnes käituda, et enda ning teiste tervist hoida

Toidupood. Foto: Dmitri Fedotkin

Ka viiruse leviku ajal tahab pere süüa ning tervislik toitumine on immuunsüsteemi hoidmisel ning väga oluline. Hea on kasutada e-poodide teenuseid, kuid järjekorrad on seal pikad ja igal pool ei ole see võimalik. Millised on need ettevaatusabinõud, mida poodi minnes arvestada tuleb?