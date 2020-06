Tesco müüb Poola poeäri maha

Poola 301 poest koosnev kett müüakse Taani jaekaupmehele Salling Groupi 181 miljoni naela ehk 202 miljoni euro eest.

Tesco teatas, et nad keskenduvad oma tegevuse Kesk-Euroopas Tšehhile, Ungarile ja Slovakkiale, kus neil on suurem turuosa.

Tänavu on ettevõte taandunud Taist ja Malaisiast.

Tesco on Poolas saavutanud edu kinnisvara müügiga. 18 kuuga on müüdud 22 poe kinnisvara 200 miljoni naela ehk 223 miljoni euro eest.