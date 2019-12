Tesco võtab müügist maha jõulukaardid, millelt leiti orjatööjõu appikarje

Briti jaeketi Tesco kinnitusel on nad lõpetanud jõulukaartide tootmise Hiina tehases pärast seda, kui avalikkuse ette jõudis info sellest, et heategevusmüügiks minevate kaardide taga on orjatööjõud, kirjutab Guardian. Ka võttis ettevõte kaardid müügilt ära.

Süüdistused orjatööjõu kasutamise kohta kaardide valmistamisel jõudsid avalikkuse ette pärast Sunday Timesi lugu, mis kirjeldas, kuidas kuueaastane Lõuna-Londonis elav Florence Widdicombe avas karbi Tesco heategevuskaarte ja leidis ühest neist Hiina vanglatööliste appikarje.

„Oleme Hiina Qingpu vanglas olevad välismaalastest vangid. Meid sunnitakse töötama vastu meie tahtmist. Palun aidake meid ja teavitage inimõiguste organisatsioone,” seisis sellel. Florence’i isa Ben Widdicombe võttis seepeale ühendust endise ajakirjaniku Peter Humphreyga, kes on samuti veetnud 23 kuud selles samas Qingpu vanglas.

Ajakirjanik võttis loo tegemisel ühendust ka endiste vanglakaaslastega, kelles üks kinnitas, et juba viimased kaks aastat on välisvangide osakond pidanud valmistama ja pakkima Tesco jõulukaarte. Ka valmistasid nad seal Tesco pakikaarte. Humphrey, kes vabanes Hiina vanglast 2015. aasta juunis, rääkis, et ta isegi nägi juba toona seal teistegi kuulsate kaubamärkidega seotud toodete silte.